Сергей Собянин: МЦД-4 запустят осенью 2023 года

Стоимость поездки на МЦД-4 будет сопоставима с ценой поездки на метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) откроют осень 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями ТиНАО.

«Все работы закончены в основном, осталось напрячься и пройти последние метры», - подчеркнул глава города. Он отметил, что наземное метро заработает через несколько месяцев.

Собянин отметил, что строительство МЦД-4 – один из самых сложных транспортных проектов: над ним работают уже более семи лет. МЦД-4 проходит через центр города, охватывает все вокзала, кроме Павелецкого. Рабочим пришлось соединить железные дороги, возвести новые эстакады, путепроводы, мосты транспортные узы для реализации проекта. Он добавил, что стоимость поездки на МЦД-4 будет сопоставима с ценой поездки на метро.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поделился планами по развитию детского здравоохранения в Москве.