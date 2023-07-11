Синоптик Вильфанд пообещал сентябрьскую погоду в Москве до конца недели

Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ближайшие дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву в среду, 12 июля, придет сильное похолодание, температура в дневное время опустится до плюс 14-16 градусов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. К выходным погода наладится - в воскресенье потеплеет до плюс 24 градусов.

По словам синоптика, температуру на этой рабочей неделе можно считать аномальной. Погода будет соответствовать климатической норме третьей декады мая или середины сентября.

В среду, 12 июля, ожидается от 16 до 18 градусов тепла, дождь и ветер с порывами до 11 метров в секунду. В четверг, 13 июля, также прогнозируется пасмурная погода, температура воздуха будет ещё ниже – ночью плюс 10 - плюс 12 градусов, днем – до плюс 16 градусов, по области – до плюс 18 градусов. В пятницу температура немного повысится, днем ожидается от 17 до 19 градусов, по области – до плюс 20.

В выходные в Москве немного потеплеет. В субботу, 15 июля, днем прогнозируется около плюс 20 градусов, в воскресенье – от плюс 22 до плюс 24.

По словам Вильфанда, похолодание будет кратковременным, с воскресенья температурный фон возьмёт своё. Привычной летней жары, однако, пока тоже не ожидается.

Ранее KP.RU писал, что во вторник 11 июля в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, дождь и до +20 градусов.