Взрыв произошел в квартире в столичных Текстильщиках

В результате хлопка в квартире выбило окна Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в районе Текстильщики произошел взрыв в квартире. В результате хлопка повредилось остекление, никто из жильцов не пострадал, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о хлопке в квартире 1-й ул. Текстильщиков поступило в экстренные службы 11 июля в 15:40. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, они установили, что взрыв произошел в квартире на пятом этаже. В результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

МОСГАЗ уточняет: причина инцидента в жилом доме №9 на ул. 1-я Текстильщиков — не бытовой газ, а неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел в фитнес-клубе на юго-западе Москвы. Огонь потушили до приезда сотрудников МЧС. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.