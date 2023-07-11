Расписание электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 17 июля

График поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 17 июля по 4 августа Фото: Департамент транспорта Москвы

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 17 июля до 4 августа изменится расписание поездов, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

График поездов изменится в рабочие дни. Часть электричек отменят, часть проследует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская. Также будут увеличены интервалы движения: до станции Ховрино – до 20 мин, в том числе в пиковые часы; до Ленинградского вокзала – до 30 мин, в том числе в пиковые часы.

При движении в Москву с 11:00 до 12:00 интервалы увеличат до 1 часа, с 12:00 до 14:30 - до 2,5 часов. При движении из Москвы с 10:30 до 14:00 движения поездов не будет. Часть электричек проследует без остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

В Департаменте транспорта рекомендуют для поездок в центр пользоваться Замоскворецкой линией метро, на нее можно пересесть на станции Ховрино, а также маршрутами наземного транспорта. С графиком движения поездом можно ознакомиться на сайте ЦППК

Уточняется, что расписание изменится из-за обновления станции в Зеленограде и подготовки инфраструктуры для запуска МЦД-3.

Ранее KP.RU писал, что с 10 по 15 июля изменится расписание электричек на Казанском направлении Московской железной дороги.