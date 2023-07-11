Бытовки загорелись на стройплощадке на северо-западе Москвы

На проспекте Маршала Жукова в Москве произошел пожар Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на проспекте Маршала Жукова произошел пожар на строительной площадке – загорелись бытовки, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на проспекте Маршала Жукова, дом 18, строение 4, поступило в экстренные службы 11 июля в 16:20. Благодаря оперативным и слаженным действиям столичных огнеборцев пожар локализовали через полчаса – в 16:56. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

В Дептрансе добавили: из-за возгорания на проспекте Маршала Жукова, 24к1 движение затруднено по проспекту Маршала Жукова в сторону области и с улицы Демьяна Бедного. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

В 17:09 пожар потушили.

Ранее KP.RU писал о взрыве в квартире в столичных Текстильщиках. В квартире на пятом выбило окна. В МОСГАЗ уточнили, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции.