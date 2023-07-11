Трамваи задерживаются на северо-западе Москвы из-за застрявшего на путях авто

На улице Героев Панфиловцев задерживаются трамваи № 6 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на улице Георгиев Панфиловцев в районе остановки «Улица Фомичевой» автомобиль застрял в путях. Из-за инцидента задерживаются трамваи №6, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 11 июля.

Маршрут трамвая временно изменен. Горожан просят быть внимательнее и следить за объявлениями водителей общественного транспорта. Обстоятельства случившегося выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

«Восстановлено движение трамваев на улице Героев Панфиловцев», - сообщили в Дептрансе через 10 минут.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль и мотоцикл столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве. Движение в сторону проспекта Мира было временно затруднено. На месте работали оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить детали ДТП. Сведения о пострадавших не поступали.