Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 11 июля

В час пик москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вечером 11 июля ожидаются семибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В основном дорожные заторы возникнут из-за мелких ДТП, строительных работ и погодных условий – местами в городе будет идти дождь. В час пик жителям столицы рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

В Дептрансе уточнили, что движение из-за строительных работ ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, Каширском шоссе – путепровод Москворечье, на Проспекте Мира, 198, на Волгоградском проспекте, 45 и других участках.

Ранее KP.RU писал, что площадь Васильевский Спуск перекроют 15 июля из-за проведения ралли «Шелковый путь – 2023».