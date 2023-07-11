Новые лимитированные «Единые» посвятили проекту «Здоровая Москва»

«Единые» можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В столице выпустили тематические билеты «Единый», посвященные проекту «Здоровая Москва». Тираж лимитированных проездных – 200 тысяч штук, сообщили в пресс-службе Департаменте транспорта

Тематические «Единые» можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро.

В Дептрансе напомнили: проект «Здоровая Москва» позволяет быстро и без предварительной записи пройти чекап в павильонах, находящихся в парках и скверах города. Тематические «Единые» напомнят пассажирам, что регулярно нужно проходить обследования и следсить за здоровьем.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические «Тройки», посвященные параду ретротранспорта. Пассажиры смогут приобрести их на станциях Кольцевой линии и на «Чистых прудах». Тираж проездных ограничен.