Облачность, небольшой дождь и до +18 градусов ожидаются в Москве 12 июля

В столице пройдёт небольшой дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в среду, 12 июля, прогнозируется облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. Днем температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть холодный северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: в столице будет прохладно и дождливо. Воздух остынет до плюс 10-12 градусов. Днем 13 июля ожидается облачная погода и дождь. Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбики термометра покажут лишь 14-16 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о сентябрьской погоде до конца недели. По его словам, температурный фон в столице будет соответствовать климатической норме третьей декады мая или середины сентября.