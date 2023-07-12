Тишковец: 13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц

В Москве местами пройдут кратковременные дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в четверг, 13 июля, может стать самым холодным днем месяца. Днем температура воздуха в столице прогреется лишь до плюс 14-16 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Температурное дно нас ждет завтра. Самый-самый холодный день», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, температурный фон в столице соответствует началу сентября – на семь-девять градусов холоднее климатической номы июля.

Тишковец добавил, что во вторник в Москве столбики термометров покажут плюс 15-18 градусов, по области – от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба, что ниже нормы климата. Местами пройдут кратковременные дожди.

Как писал KP.RU, ранее Тишковец сообщал, что 12 июля в Москве может стать самым холодным днем за последние 75 лет. Ожидалось похолодание до 13-15 градусов.