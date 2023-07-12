Женщина попала в больницу после падения штукатурки с фасада дома в Москве

В Москве на прохожую упал кусок штукатурки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в районе Выхино-Жулебино кусок штукатурки с фасада дома упал на прохожую. Женщину госпитализировали в больницу, сообщил «Московский комсомолец».

По данным источника, инцидент произошел на Жулебинском бульваре утром 12 июля. Кусок штукатурки размером 03, на 1,5 метра рухнул на женщину, проходившую мимо многоэтажки. В настоящий момент пострадавшая находится в медицинском учреждении, информация о ее состоянии не уточняется. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве погиб семилетний мальчик, выпав из окна 10-го этажа. В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка. На месте происшествия работали правоохранительные органы, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.