Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление до +24 градусов в Москве в выходные

В Москву в выходные вернется тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву в ближайшие выходные вернется тепло – воздух прогреется до +24 градусов. В субботу местами пройдут дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, циклон, которые принес в столичный регион холода, уйдет на восток. Ветер сменит свое направление с северного на западное. В субботу, 15 июля, прогнозируется облачная погода и кратковременный дождь, температура воздуха составит +21-23 градуса. В воскресенье, 16 июля, в городе потеплеет до 22-24 градусов. Обойдется без дождей.

Ранее KP.RU писал, что 13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц. Днем столбики термометров покажут +14…+16 градусов — температурный фон будет на семь-девять градусов ниже нормы. Местами пройдут дожди.