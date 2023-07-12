Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 10:17

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление до +24 градусов в Москве в выходные

Ветер сменит свое направление с северного на западное
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москву в выходные вернется тепло

В Москву в выходные вернется тепло

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву в ближайшие выходные вернется тепло – воздух прогреется до +24 градусов. В субботу местами пройдут дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, циклон, которые принес в столичный регион холода, уйдет на восток. Ветер сменит свое направление с северного на западное. В субботу, 15 июля, прогнозируется облачная погода и кратковременный дождь, температура воздуха составит +21-23 градуса. В воскресенье, 16 июля, в городе потеплеет до 22-24 градусов. Обойдется без дождей.

Ранее KP.RU писал, что 13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц. Днем столбики термометров покажут +14…+16 градусов — температурный фон будет на семь-девять градусов ниже нормы. Местами пройдут дожди.