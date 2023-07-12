Расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях D1 изменится с 14 июля

В период «окон» будут проводить работы по развитию инфраструктуры станции Катуар Фото: Михаил ФРОЛОВ

График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 19:00 до 07:00 14-15 и 15-16 июля, сообщили в ЦППК.

Уточняется, что в эти дни будут поочередно закрываться главные пути на станции Катуар. На Савеловском направлении часть электричек отменят, часть поездов проследуют от/до Лобни. Кроме того, некоторые составы не будут останавливаться на всем Савеловском направлении, а интервалы движения поездов увеличатся: с 19:00 до 22:00 – до 30 минут, с 22:00 до окончания движения – до 1 часа.

На Белорусском направлении также отменят часть поездов, интервалы движения после 20:00 увеличат до 30 минут. Также изменится время отправления электричек из Москвы – последний поезд из столицы отойдет в 00:36.

Ранее KP.RU писал, что расписание электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 17 июля по 4 августа. Часть поездов выведут из графика, часть проследует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская.