Дождь и до +17 градусов прогнозируют в Москве 13 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве днем 13 июля, в четверг, ожидается облачная погода и температура воздуха в 15-17 градусов тепла. Синоптики обещают дождь. В основном он будет небольшим, но местами превратится в умеренный. Прогноз погоды можно посмотреть на портале Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 741 миллиметр ртутного столба, к ночи повысится до 742 единиц. Оба значения немного ниже нормы для Московского региона.

В ночное время суток температура изменится всего на несколько градусов — термометры покажут от +12 до +14. Ветер останется только северо-западным и немного снизит скорость — до 5-10 метров в секунду. Небо иногда будет проясняться, а дожди останутся только местами и будут носить кратковременный характер.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве до +24 градусов на грядущих выходных.