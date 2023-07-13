Терапевт Чернышова посоветовала съедать не более 25 грамм сахара в день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 рассказала, сколько сахара можно употреблять здоровому человеку без вреда для здоровья. Специалист посоветовала не превышать «дозу» в 25 грамм.

Терапевт отметила, что демонизировать белые сладкие кристаллы не стоит — сахар есть можно.

— Это хороший, быстрый источник энергии. Поэтому в ситуации переутомления, интенсивной умственной работы самое простое решение – это съесть что-нибудь сладкое. Но, с другой стороны, увлекаться сахаром не нужно, – отметила специалист.

Ограничиться лучше 25 граммами сахара, рассказала Надежда Чернышова. Это количество примерно равное пяти-шести чайным ложкам. Важно понимать, что избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем — набору веса, развитию хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

— Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек, — предупредила терапевт.

Ранее KP.RU писал, что некоторые внешние признаки могут говорить о заболеваниях сердца у человека.