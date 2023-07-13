В Москве госпитализировали мужчину, после того как он попытался разнять драку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возле одного из баров Москвы мужчина попытался разнять драку, за что был избит ее участником. Миротворец сам получил несколько ударов, упал и ударился головой об асфальт. Ему понадобилась медицинская помощь, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Конфликт произошел возле бара в Столешниковом переулке. Изначально в нем участвовали двое посетителей заведения. Их попытался разнять другой мужчина, который отдыхал со своей спутницей. В ответ на это 28-летний участник драки несколько раз ударил пришедшего на помощь 39-летнего москвича. Тот упал и ударился головой.

Пострадавший госпитализирован.

Агрессивного парня задержали. Теперь он стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что около 20 человек устроили массовую драку в Новой Москве.