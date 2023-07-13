Неизвестный сообщил о «минировании» Останкинской телебашни в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестный сообщил о «минировании» Останкинской телебашни в Москве, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Анонимное послание проверяют.

— Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Останкинской телебашни. Эвакуация не проводится, — цитирует собеседника агентство.

Информированный источник сообщил, что на место для проверки отправили сотрудников оперативных служб и кинологи.

Ранее анонимные сообщения о якобы минировании учреждений поступили 24 июня. В Москве закрыли в тот день Пушкинский музей. Перед этим посетителей и сотрудников культурного учреждения эвакуировали, писал KP.RU. Такие же меры были приняты в Третьяковской галерее и Доме культуры «ГЭС-2». Однако подтверждалось, что причиной эвакуации стали сообщения о заложенной взрывчатке только в последнем случае. Анонимка оказалась ложной.