В машине посольства КНДР в Москве нашли гражданина Северной Кореи с ножевыми ранениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью в Москве обнаружили мужчину в машине посольства КНДР с ножевыми ранениями. Позже уточнили, что это оказался гражданин Северной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице рассказали, что около 02:00 часов на Ратной улице в больницу обратился 37-летний мужчина с ранениями. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего.

Позднее ТАСС сообщил, что раненый — уроженец Северной Кореи. Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее KP.RU писал, что в Москве госпитализировали мужчину, после того как он попытался разнять драку. Один из участников конфликта избил желающего мира посетителя бара, во время чего тот упал и ударился головой об асфальт. Агрессивного парня задержали.