Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидают в Москве 14 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 14 июля, в Москве ожидают облачную погоду с прояснениями. В столице продолжат выпадать осадки, однако дожди будут кратковременными. Таким прогнозом погоды поделился Гидрометцентр России.

Днем москвичей ждет температура воздуха от +20 до +22 градусов. Ветер будет дуть со средней силой, порядка 5-10 метров в секунду, направление северо-западное.

Ночью температура опустится до 13-15 градусов выше нуля. Все остальные показатели, включая скорость и направление ветра, облачность и характер осадков, останутся без изменений.

Также в течение дня ожидают стабильное атмосферное давление слегка ниже нормы — 743 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что к выходным в Москву придет потепление. Ожидается повышение температуры до 24 градусов выше нуля, сообщала синоптик Татьяна Позднякова.