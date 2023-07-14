Двое мужчин подожгли мотоцикл и украли лошадь на юге Москвы Фото: ГУ МВД по Москве

Полиция задержала подозреваемых в поджоге мотоцикла и краже арт-объекта на юге столицы. Молодые люди задержаны, рассказали в ГУ МВД России по Москве

Началось все с того, что неизвестные подожгли припаркованный в одном из дворов на Ореховом бульваре мотоцикл. После этого злоумышленники сбежали. Личности подозреваемых установили. Одного из них задержали на юго-востоке Москвы, а его сообщника — в Раменском районе Московской области.

Выяснилось, что также молодые люди, которым оказалось 19 и 27 лет, похитили с Орехового бульвара лошадь — арт-объект в натуральную величину. Действовали в обоих случае мужчины исходя из хулиганских побуждений.

По предварительным данным, ущерб собственнику мотоцикла составил 180 тыс. рублей. Лошадь же оценили в 16 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту кражи и умышленной порчи чужого имущества. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что охранник устроил погром на станции «Крекшино» в Новой Москве из-за увольнения.