Диетолог Гинзбург рассказал, чем опасен дефицит клетчатки

В день нужно съедать хотя бы 30 граммов клетчатки Фото: EAST NEWS

Недостаточное потребление клетчатки может увеличить риск возрастных заболеваний, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, клетчатка, содержащаяся в растительной пище, играет важную роль в предотвращении развития рака толстой и прямой кишки, атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний. Он также отметил, что пищевые волокна помогают нормализовать обмен холестерина и улучшают состояние кишечной микрофлоры.

Гинзбург порекомендовал съедать хотя бы 30 граммов клетчатки в день. В то же время врач добавил, что клетчатки никогда не бывает слишком много. Ее можно получить из овощей, фруктов, бобовых, хлеба грубого помола.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Татьяна Чернышова посоветовала съедать не более 25 грамм сахара в день.