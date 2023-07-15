Эксперты назвали округа Москвы с самыми дешевыми новостройками

Стоимость бюджетных лотов составляет 5,1 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые доступные новостройки стандарт-класса в Москве можно найти на ЗАО и ЗелАО – их средняя стоимость составляет 5,1 млн рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам экспертов, самые недорогие новостройки комфорт-класса находятся в ЗелАО – средняя цена лота составляет 8,6 млн рублей. При этом средняя стоимость квартир массового сегмента в Москве составляет 13,3 млн рублей. В комфорт-классе эта цифра равна 13,4 млн рублей, а в стандарт-классе - 7,7 млн рублей.

В компании добавили: за последний год наибольшее снижение средней цены квартир комфорт-класса произошло в СВАО и ЮАО. В СВАО стоимость уменьшилась на 17% до 12,8 млн рублей, а в ЮАО - на 10,1% до 12,7 млн рублей. На востоке столицы квартиры подешевели на 6,6% до 11,7 млн рублей.

Аналитики пояснили, что снижение средней цены квартир в некоторых районах Москвы происходит из-за выхода новых проектов и объемов по стартовым ценам. Однако это не означает, что данные проекты или локации не востребованы или неликвидны.

Ранее KP.RU писал, что самая дешевая квартира в новостройках Москвы стоит 5,5 миллиона рублей. Она располагается в Люблино.