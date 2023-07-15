Диетолог Соломатина рассказала, что нельзя есть на завтрак после 40 лет

На завтрак вредно есть быстрые углеводы Фото: Shutterstock

После 40 лет на завтрак опасно есть хлопья, быстрорастворимые каши, белый хлеб с джемом, оладьи, блины или жареные сырники, то есть быстрые углеводы. Завтрак не должен повышать уровень глюкозы в крови, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Завтрак должен быть такой, чтобы получать максимальное количество полезных веществ. Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод», - пояснила она.

По словам диетолога, организм в 20 и 40 лет серьезно отличается. Обычно, молодые люди тратят больше энергии и легче переносят скачки сахара в крови. При этом люди зрелого возраста менее активны и им обязательно нужно следить за рационом.

Как писал KP.RU, диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что дефицит клетчатки приводит к возрастным заболеваниям: сахарному диабету, атеросклерозу, раку. Он посоветовал съедать хотя бы 30 граммов клетчатки в день.