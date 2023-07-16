Годовалого ребенка нашли прохожие возле дома на северо-востоке Москвы

Правоохранители устанавливают личность ребенка и его родителей Фото: прокуратура Москвы

В Москве 16 июля прохожие заметили годовалого ребенка около жилого дома на Сельскохозяйственной улице. Мальчика передали медикам, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что видимых телесных повреждений у ребенка не зафиксировали, в настоящий момент его осматривают медики. Правоохранителям предстоит выяснить, кто оставил ребенка на улице.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление личности ребенка и его родителей, а также дальнейшее жизнеустройство малыша. По факту случившегося организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве три женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвиняемых заключили под стражу. Расследование продолжается.