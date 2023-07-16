Мать найденного на газоне в Москве ребенка сообщила, что он выпал из окна

Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося Фото: прокуратура Москвы

В Москве правоохранители установили личность матери ребенка, найденного прохожими на газоне у жилого дома. По словам женщины, мальчик выпас из окна 4-го этажа, пока она спала, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 24-летняя женщина и годовалый мальчик проживают в квартире жилого дома на Сельскохозяйственно улице. По словам матери ребенка, она уснула и оставила малыша без присмотра: в это время он выпал из окна 4-го этажа.

Женщина, проходившая мимо дома, услышала плач ребенка и вызвала на место происшествия сотрудников экстренных служб. Мальчика госпитализировали в медицинского учреждение, видимых телесных повреждений на теле ребенка зафиксировано не было.

Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Полная картина произошедшего устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что днем 16 июля на газоне возле жилого дома прохожие нашли годовалого ребенка. Личность мальчика и его родителей устанавливалась.