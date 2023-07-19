Синоптик Леус: почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В Клину за 24 часа пролилось 90 мм осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за последние 24 часа выпало почти 50% месячной нормы июля – 38 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам синоптика, днем 18 июля в столице пролилось 23 мм дождя, а ночью 19 июля – 15 мм осадков.

Леус добавил, что самые интенсивные дожди прошли в Подмосковье. В Клину за минувшие сутки выпало 90 мм осадков, в Солнечногорске – 66 мм осадков. Кроме того, в тройку «дождливых лидеров» вошел Волоколамск – там пролилось 63 мм дождя.

Ранее KP.RU писал, что Москву и Подмосковье второй день накрывают ливни. Из-за непогоды закрыли Московский зоопарк, Парк Горького, «Царицыно» и «Сокольники». По словам метеоролога Шувалова, дожди прекратятся после 17:00 19 июля.