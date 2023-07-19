Самая дешевая однокомнатная квартира у метро в Москве стоит 7,1 млн рублей

Площадь самой бюджетной квартиры у метро составляет 7,1 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве самая недорогая однокомнатная квартира, расположенная в 10 минутах ходьбы от метро «Выхино», стоит 7,1 миллиона рублей, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По словам экспертов, этот лот находится в районе Вешняки на 9-м этаже панельного дома. Его площадь составляет 32 квадратных метров.

Второе место заняла «однушка» площадью 42 квадратных метра за 7,2 млн рублей. Объект располагается в районе с развитой инфраструктурой, в монолитно-кирпичном доме комфорт-класса. На третьей строчке однокомнатная квартира площадью 30 «квадратов» за 7,2 млн рублей. Недвижимость находится на первом этаже. Объект нуждается в ремонте.

Ранее KP.RU писал, что самые дешевые новостройки Москвы продаются в ЗАО и Зеленограде. Средняя стоимость лотов составляет 5,1 млн рублей.