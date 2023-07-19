Женщина разбила створки турникета в столичном метро после ссоры с парнем

Действия нарушительницы расцениваются как вандализм Фото: прокуратура Москвы

В Москве 31-летняя женщина разбила ногой створки турникета на станции метро «Проспект Мира», сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Нарушительницу задержали. Женщина пояснила, что тот день у нее было плохое настроение: после ссоры со своим парнем она хотела побыстрее выйти на улицу, чтобы успокоиться.

Действия фигурантки квалифицированы по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Московский метрополитен взял на контроль ее привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба за поврежденное имущество. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что безбилетник разбил створки турникета в столичном метро, пропуская девушек. Инцидент произошел на станции «Курская». Мужчине грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм», он признал вину.