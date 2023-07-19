Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа

В Москве август начнется с 30-градусной жары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве последние дни июля будут теплыми, а август начнется с жары до +30 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«…финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары», - отметил синоптик.

По словам метеоролога, по долгосрочному прогнозу, август окажется нестабильным месяцем: средняя температура превысит норму на пару градусов, но осадков выпадет на 10-30% больше месячной нормы. Тишковец посоветовал москвичам не ждать идеальной субтропической погоды.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков, а в Подмосковье – до 110%. Самые сильные дожди прошли в Клину, Солнечногорске и Волоколамске – 90 мм, 66 мм и 63 мм соответственно. Во второй половине дня дождь закончился.