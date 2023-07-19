Из-за человека на пути задерживаются поезда на серой ветке метро Москвы

В Москве на серой ветке метро задерживаются поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на южном участке «серой» ветки метро из-за человека на пути задерживаются поезда, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта днем 19 июля.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Поезда не ходят от станции «Нагорная» до станции «Серпуховская». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Обстоятельства случившегося выясняются. В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Через 10 минут движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили и начали вводить в график.

По данным ТАСС, пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Тульская», его извлекли из-под рельсов. Предварительно, мужчина погиб.

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