В Москве прошел рекордный за последние 50 лет дождь

В центре столицы выпало до 68,3 мм осадков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Москвы пережили самый сильный за последние 50 лет дождь – всего за 19 часов в городе выпало до 68,3 мм осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, с 14:0018 июля и до 09:00 19 июля в центре столицы пролилось 68,3 мм осадков, на северо-востоке – до 65,9 мм, а на юго-западе – до 62,5 мм.
Позднякова добавила: после полудня дождь прекратился, небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах. Температура воздуха повысилась до плюс 18-20 градусов, ночью ожидается плюс 12-13 градусов.
«Прохладно. Средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса…», - отметила метеоролог.
Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа. Потепление начнется в столице в последние дни июля.