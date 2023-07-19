В Москве прошел рекордный за последние 50 лет дождь

В центре столицы выпало до 68,3 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Москвы пережили самый сильный за последние 50 лет дождь – всего за 19 часов в городе выпало до 68,3 мм осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, с 14:0018 июля и до 09:00 19 июля в центре столицы пролилось 68,3 мм осадков, на северо-востоке – до 65,9 мм, а на юго-западе – до 62,5 мм.

Позднякова добавила: после полудня дождь прекратился, небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах. Температура воздуха повысилась до плюс 18-20 градусов, ночью ожидается плюс 12-13 градусов.

«Прохладно. Средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса…», - отметила метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа. Потепление начнется в столице в последние дни июля.