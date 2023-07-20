Грузовик врезался в автомобиль дорожных служб на МСД

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне МСД произошла авария: грузовик столкнулся со стоящим автомобилем дорожных работ, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 20 июля.

Транспортные средства получили механические повреждения. Сведения о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что бетономешалка перевернулась на 29-м км МКАД. Во время ливня водитель фуры не справился с управлением. Спасатели при помощи автокрана поставили грузовик на колеса. В результате ДТП никто не пострадал. Движение на участке было затруднено.