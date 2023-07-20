Интервалы движения поездов на МЦК сократят из-за концерта в Лужниках 22 июля

Интервалы движения поездом на МЦК 22 июля сократят до четырех минут Фото: Департамент транспорта Москвы

Интервалы движения поездом на МЦК сократят 22 июля с 12:30 до 23:30 из-за концерта на Лужниках. Составы будут ходить каждые четыре минуты вместо восьми, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Совместно с РЖД приняли решение о сокращении интервала с 8-ми минут до 4-х для того, чтобы вы могли добраться до стадиона «Лужники», - сказано в сообщении. Одноименная станция МЦК находится около стадиона.

Во время проведения массового мероприятия жителям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Как писал KP.RU, 22 июля состоится концерт группы «Руки Вверх». Музыкант Сергей Жуков назвал шоу «Лужники на Бис».

Ранее KP.RU писал, что открылся новый путепровод с МКАД на трассу М4 «Дон» со съездом в сторону области. Его запуск позволит разгрузить трафик и развести транспортные потоки.