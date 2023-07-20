Подростка арестовали за нападение на мужчину в Парке Горького в Москве

Подросток ударил мужчину, сидевшего на лавочке в Парке Горького, по голове Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу 16-летнего парня, который ударил мужчину в Парке Горького, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, находясь в парке культуры и отдыха в центре столицы, подросток нарушил общественный порядок: он ударил ногой по голове мужчину, сидевшего на лавочке. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Обвиняемый признал вину. Расследование продолжается

Ранее KP.RU писал, что 12 июля группа подростков напала на мужчину в Парке Горького в Москве. Один из юношей ударил потерпевшего ногой по голове. По факту случившегося возбудили уголовное дело, личность всех подозреваемых установили, нарушителей задержали, все они 2007 и 2006 годов рождения.

Кроме того, накануне в Москве обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали его 13-летнего друга. Подросток признался в содеянном.