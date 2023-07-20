Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле на Рублево-Успенском шоссе в Москве

ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в аварии погиб топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, сообщил ТАСС.

ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе. Мужчина передвигался на мотоцикле: он выехал на встречную полосу и влетел в автобус. В результате аварии байкер получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Ранее KP.RU писал, что утром 20 июля грузовик врезался в автомобиль дорожных служб на МСД. На месте работали оперативные службы города. Сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии было затруднено, автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты проезда.