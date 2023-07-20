Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют 22 июля

Допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 22 июля закроют Красную площадь и Мавзолей Ленина из-за проведения мероприятия, сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

«22 июля 2023 года в связи с проведением мероприятия допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», - говорится в сообщении. В ФСО не уточнили, о каком мероприятии идет речь.

Ранее KP.RU писал, что 22 июля интервалы движения поездов на МЦК сократят из-за концерта на Лужниках. Составы будут курсировать каждый четыре минуты вместо привычных восьми. В этот день на стадионе пройдет концерт группы «Руки Вверх», шоу называется «Лужники на Бис».