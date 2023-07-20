Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло

Заметного повышения температуры в столице ждать не стоит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам не стоит ждать дары в ближайшие дни. Температурный фон будет соответствовать климатической норме второй половины июня и составит плюс 17-23 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Заметного повышения температуры ждать не стоит», - отметил метеоролог.

По словам синоптика, в четверг, пятницу и субботу столбики термометров покажут плюс 18-23 градуса. В воскресенье будет немного прохладнее - около 17-22 градусов тепла. Вильфанд добавил: такая температура на два-три градуса ниже нормы июля.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление до +30 градусов в начале августа. По его словам, температура начнет повышаться в последние дни июля.