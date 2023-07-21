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НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:29

Пассажир московского метро избил мужчину, который случайно задел его плечом

Индент произошел на станции «Проспект Вернадского»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Агрессивный пассажир развязал драку в метро

Агрессивный пассажир развязал драку в метро

Фото: прокуратура Москвы

В столичном метро агрессивный пассажир развязал драку с мужчиной, случайно задевшим его плечом. Потасовка произошла на станции метро «Проспект Вернадского», сообщили в телеграм-канале прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 40-летний мужчина нарушил общественный порядок, использую для конфликта малозначительный повод. Он ударил мужчину в спину, после чего потерпевший упал. На этом нарушитель не остановился – он несколько раз ударил пассажира по голове. Между мужчинами завязалась драка.

Действия мужчины классифицируются по части 1 статьи 116 УК РФ «Побои». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 16-летний подросток ударил ногой по голове мужчину в Парке Горького. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Нарушителя задержали и заключили под стражу. Обвиняемый признал вину.