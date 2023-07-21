Автомобиль перевернулся после ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Движение в сторону центра затруднено, занято три полосы из пяти Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Варшавском шоссе в районе дома 37 произошла авария: столкнулись три автомобиля, одна из машин опрокинулась, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 21 июля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В Дептрансе добавили: из-за ДТП движение в сторону центра затруднено, занято три полосы из пяти. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что два человека погибли в ДТП на трассе А-107 в Подмосковье. Водитель не справился с управлением, автомобиль унесло в кювет. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Кроме того, накануне топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.