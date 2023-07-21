График поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится 23 июля

Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская Фото: Департамент транспорта Москвы

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 23:30 22 июля до 09:00 23 июля. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, часть составов выведут из графика, часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская. Интервалы движения поездов увеличат: после 23:30 – до 30-40 минут, а утром – до часа. Также изменится время отправления последних электричек.

Кроме того, расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево скорректируют поздним вечером и ранним утром. В период ограничений закроют путь в Одинцово между Савеловской и Белорусской, между Белорусской и Филями: поезда будут курсировать в реверсивном режиме.

Ранее KP.RU писал, что 22 июля интервалы движения поездов на МЦК сократят до четырех минут из-за концерта в Лужниках.