Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 21 июля

Движение будут затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером 27 июля ожидаются семибалльные пробки. Движение будут затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Дорожные заторы образуются из-за мелких ДТП, ремонтных работ, короткого рабочего дня и большого числа поездок за город. В час пик горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

По данным ЦОДД, в настоящий момент движение в столице оценивается на три балла. Пробки образовались на Варшавском шоссе в районе дома 93, строение 2 и на МКАД – в районе Каширского шоссе и ул. Верхние Поля.

Ранее KP.RU писал, что график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится 23 июля.