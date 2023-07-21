Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве на следующей неделе

Температура воздуха составит плюс 20-25 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на следующей неделе ожидается прохладная погода и кратковременные дожди. Днем столбики термометров будут показывать плюс 20-25 градусов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в субботу, 22 июля, в столице будет около 22-24 градусов тепла. Однако с воскресенья в городе вновь похолодает – температура воздуха опустится до плюс 19-21 градуса.

Самым холодным днем будущей недели станет понедельник, 24 июля: воздух прогреется лишь до плюс 17-19 градусов. Со вторника температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла, что на пару градусов ниже нормы климата. В течение всей рабочей недели в Москве будут идти кратковременные дожди.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил о 30-градусной жаре в Москве в начале августа. Потепление начнется в последние дни июля.