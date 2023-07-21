Пьяный мужчина угнал машину такси и врезался в светофор в центре Москвы

В отношении угонщика возбудили уголовное дело Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве инспекторы ГИБДД задержали 28-летнего приезжего мужчину, который угнал машину такси и попал в ДТП. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, мужчина заметил автомобиль с ключами в замке зажигания на Трубной площади и решил покататься на нем. На Садово-Сухаревской улице угонщик не справился с управлением и протаранил светофор. Злоумышленника задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у нарушителя при себе не было.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кроме того, на угонщика составили три административных протокола – об управление автомобилем в состоянии опьянения и без документов, а также о повреждении дорожных сооружений (светофора). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что муляж гранаты нашли в салоне автомобиля в центре Москвы. Перед этим неизвестный разбил стекло в машине и убежал. Обстоятельства случившегося выясняются.