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НовостиПроисшествия22 июля 2023 7:26

Автомобиль каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в такси на ТТК

Движение в районе аварии восстановили
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работали оперативные службы города

На месте ДТП работали оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы произошла авария: столкнулись два автомобиля – каршеринг и такси, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 22 июля.

На представленных кадрах видно, как автомобиль каршеринга выезжает на встречную полосу и влетает в машину такси. На месте ДТП работали оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке было затруднено. Через 45 минут проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина угнал машину такси и устроил ДТП в центре Москвы. Злоумышленник врезался в светофор на Садово-Сухаревской улице, его задержали. Возбуждено уголовное дело и составлено три административных протокола.