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НовостиОбщество22 июля 2023 9:00

Переменная облачность и до +24 градусов ожидаются в Москве 22 июля

По области местами пройдет дождь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в субботу, 22 июля, прогнозируется переменная облачность, местами по области пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 12-14 градусов. Днем 23 июля в столице вновь пройдут дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха немного понизится – до плюс 19-21 градуса. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о кратковременных дождях в начале рабочей недели. Температурный фон будет на пару градусов ниже нормы.