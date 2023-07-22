Переменная облачность и до +24 градусов ожидаются в Москве 22 июля

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в субботу, 22 июля, прогнозируется переменная облачность, местами по области пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 12-14 градусов. Днем 23 июля в столице вновь пройдут дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха немного понизится – до плюс 19-21 градуса. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о кратковременных дождях в начале рабочей недели. Температурный фон будет на пару градусов ниже нормы.