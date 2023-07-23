Один человек погиб в ДТП в районе Беговой улицы в Москве

Автомобиль каршеринга столкнулся с «Ауди» Фото: прокуратура Москвы

В Москве не внешней стороне ТТК в районе Беговой улицы произошла авария: столкнулись два автомобиля. Погиб один человек, еще несколько участников ДТП пострадали, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль каршеринга влетел в машину «Ауди». Погиб водитель немецкой иномарки, пострадали пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетний пассажир «Ауди». Кроме того, травмы получил и сам виновник ДТП, управляющий автомобилем «Хавал».

Прокуратура САО контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося и ход доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее KP.RU писал об аварии с участием каршеринга и такси на ТТК в Москве. Пострадали два человека. Предварительно, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.