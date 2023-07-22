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НовостиПроисшествия22 июля 2023 9:09

Два человека пострадали в ДТП с каршерингом и такси на ТТК в Москве

В больницу попал водитель иномарки и пассажирка такси
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Причины и обстоятельства аварии выясняются

Причины и обстоятельства аварии выясняются

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на внешней стороне ТТК произошла авария: водитель каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в такси. Пострадали два человека, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительно информации, виновник ДТП, находившийся за рулем автомобиля «Хавал», был пьян. В результате аварии пострадали два человека – водитель иномарки и пассажирка такси 1983 года рождения. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, а также привлечения виновника ДТП к ответственности.

Ранее KP.RU писал об аварии на Бутырской улице в Москве. Водитель авто сбил человека, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Информация о пострадавших уточняется. Инспекторы ГИБДД выясняют детали случившегося.