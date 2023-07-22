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НовостиПроисшествия22 июля 2023 8:22

Автомобиль сбил велосипедиста на Бутырской улице в Москве

Движение в сторону области было затруднено
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работали оперативные службы города

На месте ДТП работали оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Бутырской улице в районе дома 84 произошла авария: автомобиль сбил велосипедиста, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося. Движение в районе происшествия в сторону области было затруднено, через 2,5 часа проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в такси на ТТК в Москве. Сведения о пострадавших уточняются. Инспекторы ДПС выясняют детали случившегося.

Кроме того, накануне ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. Три автомобиля столкнулись, одно из транспортных средств опрокинулось. Информация о пострадавших уточняется.