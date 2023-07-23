Кратковременный дождь, гроза и до +21 градуса ожидаются в Москве 23 июля

Дождливая погода прогнозируется и в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 23 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 19-21 градус, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный ветре со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе – порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: небо затянут облака, по области будет идти дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 12-14 градусов. Днем 24 июля в столице сохранится прохладная и пасмурная погода. Столбики термометров покажут 18-20 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди. Температурный фон будет на пару градусов ниже нормы климата.