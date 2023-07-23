«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и ветра 23 июля

Во время грозы порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра и грозы 23 июля. В непогоды порывы будут достигать 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение о дожде с грозой будет действовать до 20:00 воскресенья, а по области на час дольше – до 21:00.

Во время дождя с грозой жителей просят быть осторожными и внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о дожде с грозой и порывистым ветром в воскресенье. Атмосферные осадки также пройдут по области.